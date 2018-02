Resumo das novelas deste sábado, 10

Em Família (Globo / 21h15)

André fica incomodado ao ver Luiza e Laerte juntos. Nando dá apoio jurídico a Alice e Malu na investigação dos casos de estupro. Juliana se decepciona com mais um comportamento grosseiro de Jairo. Selma tem mais um de seus esquecimentos, deixando Chica preocupada. Clara e Vanessa discutem no estúdio.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Megan pede para voltar com Dorothy para a Califórnia. Manuela afirma a Igor que sua vida mudará depois da Tecnow. Ernesto fica fascinado com Pamela. Davi fica no lugar de Alice na cantina. Sandra afirma que enfrentará Jonas, que mais tarde esbarra em Verônica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Epaminondas tenta impedir que Catarina saia de casa. Sem ser visto, Serelepe esvazia os pneus do carro, para que Pituca não viaje com a mãe. Zelão diz a Rodapé que se matriculará na escola com ele e promete que conquistará Juliana.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.