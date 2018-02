Resumo das novelas desta terça-feira, 6

Em Família (Globo / 21h15)

Clara fica tensa e diz a Cadu que eles têm 30 minutos para chegar ao hospital. A esposa do operário que se acidentou aceita doar o coração do marido. Cadu se interna para dar início aos procedimentos para o transplante. Vanessa, chateada, decide botar Flavinha para fazer as fotos no lugar de Marina. Começa o transplante de Cadu. Marina aparece para dar apoiar Clara, e Luiza também vai para o hospital, com Alice.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Davi recebe uma resposta positiva para o seu projeto. Jack se recusa a falar sobre os problemas da família na frente de Alex. Jonas é atacado por um drone. Matias recebe nota baixa em seu trabalho, e Davi reclama com o professor. Jonas avisa que se atrasará para a reunião e os acionistas não o esperam.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Zelão confessa que sente vergonha de frequentar a escola. Epaminondas sente que está perdendo a autoridade dentro de sua própria casa. Gina percebe que Ferdinando e Juliana escondem algo e questiona o que eles pensam em comprar na cidade das Antas.

Malhação (Globo / 17h55)

Sofia é rude com Ben, e os dois terminam. Flaviana chora de saudade do Brasil. Bernardete questiona o motivo de Abelardo ter escondido Caetano. Isaac se surpreende quando Martin conta sobre sua doença. Micaela revela que Isaac é seu pai. Sofia chora nos braços de Anita.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Carlão descobre que morro está sendo invadido por Xampú e pede ajuda dos irmãos para defender a Fazendinha. Homem disfarçado de carteiro atira contra Dorotéia e Carlão consegue protegê-la. Das Dores ameaça Caravaggio e ele entrega plano de Picasso para invadir morro. Otávio invade Fazendinha e atira em Escovinha. Picasso ameaça entregar secretário corrupto à justiça e diz que quer sua liberdade e reintegração à polícia. Laura e Bernardo ficam desesperados ao descobrirem que Gui está no hospital. Carlão marca encontro às escondidas com Patrícia em hotel.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Valentina se arruma para ir até um escritório de advocacia falar sobre o falso testamento, mas é atropelada no caminho. Junior conversa com Neco e diz que quer ajudá-lo a fugir. Beto tenta mostrar a Francis que ele não conseguirá conquistar Clarita. Tati, Ana, Binho e Thiago encontram um controle remoto de de Samuca, que lança raios que faz os objetos se multiplicarem.

