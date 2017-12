Resumo das novelas desta terça-feira, 29

Em Família (Globo / 21h15)

Jairo encontra Nando no elevador e o provoca. Barbara não consegue tirar os olhos de André e Shirley diz a Rafaela que está preocupada com a filha. Laerte tenta seduzir Luiza, mas fala o nome de Helena e a menina se esquiva. Théo convida Neidinha para sair. Juliana não tem coragem de contar para Jairo que está grávida. Luiza diz a Alice que está se apaixonando por Laerte.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

Kleber pede perdão a Berenice por tudo o que fez. Romildo pergunta se Selma quer ser sua rainha e ela aceita. Pri diz a Marcelo que já se sente grávida. Sandra faz curativo no dedo de Belinha e conversa com Matias sobre relacionamentos. Celina diz a Nilson que vai ajudá-lo a descobrir quem eram seus pais e se eles estão vivos. LC manda contratar novos seguranças para a Comunidade. Thomaz, Heloisa e Jorge chegam a Tapiré. Breno e Paulinha conseguem chegar até o alojamento de LC e ela diz que tem algo muito importante para falar.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Mãe Benta percebe que Zelão tem vergonha de ir à escola. Ferdinando comenta com Pedro Falcão sobre o encantamento que sente por Juliana. Mãe Benta concorda em abrigar Serelepe. Epaminondas desconfia de que Amância esconda algo dele.

Malhação (Globo / 17h55)

Guilherme incentiva João Luiz a apoiar Raíssa. Martin afirma a Omar que trará dinheiro para o Embaixada. Anita consegue entrar no apartamento de Palhares, e mais tarde investiga com Júlia a verdadeira identidade do coronel. Sofia e Sidney se beijam. Anita decide revelar para Vera e Ronaldo a verdade sobre Palhares e Antônio.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Picasso fica constrangido ao lado de Patrícia por não corresponder aos desejos dela na cama. Rafaela se mostra insatisfeita com o relacionamento da mãe com Picasso e diz que desconfia da mudança dele, fazendo com que Patrícia se sinta culpada. Carlão segue animado com a reforma da casa, quando Otávio entra e conta que foi intimado por Patrícia. Carlão discute com Patrícia.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Carmen fica chocada ao descobrir que Mili é filha de Gabriela, que se recupera na casa de Joaquim e Elisa. O capanga de José Ricardo vai a casa de Elisa e Joaquim atrás de Gabriela. Joaquim ajuda a mulher a se esconder e diz que não viu Gabi. Passado o susto, Gabriela diz que ainda não se lembra de nada, mas ao ver o carro do capanga sentiu uma sensação ruim.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.