Resumo das novelas desta terça-feira, 24

Em Família (Globo / 21h15)

Jairo entra na casa em chamas para procurar Bia. Clara vê a alegria de Ivan ao encontrar Verônica. De má vontade, Laerte vai com Luiza à festa da faculdade e ela o provoca dançando com André. Laerte discute com André.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Brian flagra vândalos no Regenera. Ernesto dá um fora em Ludmila e se aproxima de Tatiana. Shin e Lara se beijam. Davi e Manuela têm sua primeira noite de amor. Jack chama por Pamela, e Brian entra em pânico.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Giácomo deixa claro para Milita que não quer a filha namorando Viramundo. Gina comenta com Juliana que gostou da cantoria de Viramundo em sua casa. Ferdinando entrega o discurso que escreveu para Epaminondas avaliar.

Malhação (Globo / 17h55)

Não haverá exibição.

Vitória (Record / 21h15)

O delegado Ramiro procura Jorge e Ziggy para obter informações sobre o incidente com Filho do Vento. No acampamento de férias, Priscila surpreende Yone e as crianças ao planejar um evento que mais parece um treinamento militar. Felipe conta para Mossoró e Rafael que Artur pretende destruir a propriedade de Gregório.

Chiquititas (SBT / 20h30)

O concurso de "Garota Carisma" começa. Mili conta para JP que aceitou a bolsa de estudos. Carmen comemora com Matilde o sucesso do plano de mandar Mili para fora do País. Os meninos tentam jogar bexiga com tinta nos vizinhos, mas erram o alvo e acertam em Carmen, que surta.

