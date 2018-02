Resumo das novelas desta terça-feira, 20

Em Família (Globo / 21h15)

Luiza diz a Alice que Laerte falou em morarem juntos. Jairo tenta beijar Juliana e se irrita quando ela diz que não está com vontade. André diz a Dulce que continuará investigando seu passado e sua mãe biológica. Marina tenta convencer Bárbara a posar para ela. Branca não consegue se conformar com o divórcio.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Vicente revela a Verônica que Jonas quer encontrar um sucessor. Igor desaparece e Thales sai à sua procura. Ernesto leva um fora de Ludmila e vai para o Rio de Janeiro com Iracema. Verônica sente ciúmes de Jonas e Pamela. Jack surge de braços dados com Gláucia, e Jonas se enfurece.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Catarina e Amância ajudam Epaminondas a se curar da embriaguez. Pedro convida Ferdinando a voltar a morar em sua casa. Epaminondas discute com Padre Santo. Ferdinando dá um livro para Pituca e sugere que ela o ofereça a Serelepe para fazer as pazes com o amigo.

Malhação (Globo / 17h55)

Os pais de Martin e Micaela confirmam o casamento triplo e todos comemoram. Bárbara e Meg anunciam que a escola fará um novo musical. Abelardo insiste em oferecer a Bernardete o casamento de seus sonhos. Sidney desconfia de que o filho de Sofia seja dele.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Leila diz para Ilana que Otávio pode ser mesmo o pai de seu filho. Carlão decide fugir e se despede de Patrícia. Picasso dá entrevista para repórter e diz que irá achar o culpado pela morte de Valença. Carlão diz que Michele estava fora do Brasil quando Picasso foi concebido, provando que ele não é seu irmão. Getúlio não consegue esconder a verdade e confessa que ele é o verdadeiro pai de Picasso.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Beto chama Clarita para sair, mas ela não aceita. Junior leva Neco ao orfanato Raio de Luz. Miguel não sabe que Mili é sua filha. Thiago e Binho aproveitam o sonambulismo de Samuca e colocam nele uma máscara de monstro. Samuca entra com a máscara na diretoria.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.