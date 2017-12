Resumo das novelas desta terça-feira, 15

Em Família (Globo / 21h15)

Shirley livra Selma de uma acusação de roubo. Laerte não consegue esquecer o beijo de Luiza. Nando aconselha Juliana. Virgílio e Luiza visitam um apartamento. Alice fica chocada ao ouvir Neidinha falando com Virgílio sobre o estupro que sofreu no passado.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

Lili convence Heloísa a desistir de ir até a Comunidade. Marcelo e Priscila se desentendem. Mais tarde, a mulher comenta com Heloísa sobre sua crise conjugal. Kleber, Celina, Fátima e Rafa interceptam o barco com uma substância para a fórmula. Kleber e seus capangas brigam com os transportadores do barco, e, por fim, Celina, Rafa e Fátima encontram a substância.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Viramundo comenta com Giácomo que viu poucas crianças na escola. Juliana pede a seus alunos que incentivem as outras crianças a frequentar o espaço. Zelão diz a Rodapé que comprará papel e envelope para o amigo escrever cartas de amor para Juliana. Catarina conta para Epaminondas que o filho trabalhará no sítio de Pedro Falcão, e Ferdinando diz para o pai que não lhe deve satisfações.

Malhação (Globo / 17h55)

Martin pula na piscina do colégio para resgatar Micaela. Sidney se declara, Sofia hesita, mas acaba cedendo e os dois se beijam. Micaela e Martin conversam sobre a doença do rapaz. Raíssa reconhece a letra de Virgílio em uma carta na bolsa de Bárbara. Antônio e Anita comunicam a Vera seu noivado, e a menina confidencia à mãe que isso é parte de um plano. Vitor e Giovana veem uma foto de Guilherme beijando Clara na internet. Sidney chora por Sofia e é consolado por Zelândia. Abelardo decide enfrentar o suposto fantasma de Caetano.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Tufik provoca Quina e deixa claro que sabe que ela está vendendo drogas no morro. Getúlio diz para Norma que Stella faz bem a Michele e que é a única pessoa capaz de fazê-lo melhorar. Patrícia é dura com Picasso e diz que se ausentará do caso se descobrir que ele está tentando prejudicá-la. Helena diz para Patrícia que Carlão a mantém afastada porque deseja protegê-la de Tufik. Carlão arma para expulsar Quina de vez do morro e pede ajuda de Dorotéia. Picasso e Patrícia são surpreendidos com tiros na porta do quarto de hotel. Picasso se joga no chão e protege Patrícia.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Cintia arruma suas coisas, pois está convicta que não será mais diretora do orfanato. Mili volta ao orfanato e é bem recebida por todos. Duda e Mili se despedem. Todos no orfanato se despedem de Duda. José Ricardo fica sabendo que Cintia colocou o apartamento para vender e desapareceu. José Ricardo passa mal e sente uma pontada no coração.