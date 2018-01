Resumo das novelas desta terça-feira, 1º

Em Família (Globo / 21h15)

Clara diz a Cadu que pensa em adotar uma criança com Marina. Laerte demonstra descontrole emocional no meio da sessão de fotos. Virgílio conta para Nando que fará um procedimento para remover a cicatriz de seu rosto.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Brian conta para Dorothy sobre a doença de Jonas. Danusa vê Matias beijando Alice. Megan lê a notícia sobre o pai e fica transtornada. Davi vê Vander investir contra Megan.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Coronel Epa pede ajuda a Mãe Benta para se eleger. Tuim implora ajuda a Mãe Benta para tratar da mordida de cobra sofrida por Alfredo. Renato leva o pai de Tuim às pressas para Antas com a ajuda de Ferdinando.

Malhação (Globo / 17h55)

Não haverá exibição.

Vitória (Record / 21h15)

Beatriz fica desesperada com uma flechada que atingiu Jorge. Caíque, Tadeu e Paulo Henrique se preocupam com a situação financeira devido à falta de emprego. Willian vai até a escola para confirmar com Yone a veracidade da queixa de Ednaldo e surpreende Priscila.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Junior e Carol conversam sobre todo o passado e maus entendidos. As chiquititas se arrumam com look para ir ao show de rock de JP. Simão conta para Junior que a enfermeira não é prima dele.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.