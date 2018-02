Resumo das novelas desta sexta-feira, 9

Em Família (Globo / 21h15)

Selma diz a Laerte que jamais aceitará Luiza como nora. Na ONG, Malu diz a Alice que gostaria de conversar melhor com Neidinha. Leto e Paulinha comemoram por terem sido selecionados em um projeto de música. Marina desabafa com Gisele sobre sua situação com Clara.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Os alunos da faculdade fazem uma manifestação contra o professor Solano. A família Marra chega ao Brasil. Murphy não deixa Marisa se aproximar de Pamela e Megan. Jonas aceita discursar na Tecnow. Marisa troca olhares com um homem no ônibus.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Ferdinando procura Epaminondas para avisar que não o deixará prejudicar Zelão e sua mãe. Pituca culpa Epaminondas por Juliana não querer dar mais aula para ela. Catarina avisa a Amância e Rosinha que vai sair de casa levando a menina.

Malhação (Globo / 17h55)

Bernardete tem uma crise de choro por causa do filho de Caetano. Antônio provoca um acidente na sua cabana na frente de Hernandez. Sidney prepara um encontro com tudo o que Sofia gosta de fazer. Anita descobre um desenho de Antônio em sua mochila, com a descrição do acidente da cabana.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

A emissora não forneceu informações sobre este capítulo.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Junior avisa Neco que tentarão fugir nesta noite do cativeiro. Os chiquititos vão até o antigo quarto de limpeza e ficam impressionados com a nova decoração do local, que virou o laboratório de Samuca. Samuca cria um novo invento, uma mosca que permitirá ver e escutar o que acontece em qualquer lugar sem que ninguém perceba. Os meninos usam a mosca no quarto das chiquititas e descobrem que JP tinha namorada. Carmen diz para Gabriela que ela viajará para Paris no dia seguinte para estudar artes plásticas.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.