Resumo das novelas desta sexta-feira, 6

Em Família (Globo / 21h15)

Nando e Virgílio conversam sobre relacionamentos e falam de Helena e Juliana. Laerte se lembra do fracasso de seu casamento com Helena e fica nervoso. Shirley diz a Selma que fará tudo para impedir Luiza e Laerte de se casarem. Cadu se chateia ao imaginar Clara e Marina juntas.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Lara reclama de Shin para Iracema. Cidão exige que Matias trabalhe para ele para pagar a dívida de Dante. Iracema conversa com Shin sobre a festa de Tomás. Brian volta ao seu estado normal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Ferdinando avisa a Juliana do perigo que ela corre com Zelão e decide levar a professora para a casa de Pedro. Ferdinando e Gina se estranham quando ele a impede de usar sua arma para atirar em Zelão.

Malhação (Globo / 17h55)

Omar e Fábio procuram Luciana e travam uma disputa para conquistá-la. Martin consegue solucionar o problema do áudio do musical. Sofia recebe um convite para estagiar em um ateliê em Paris. Sidney revela a Sofia que foi ele quem mostrou seu trabalho para o ateliê francês.

Vitória (Record / 21h15)

Diana exige que Artur mande Jorge embora. Priscila, Paulão, Enzo e Bárbara enrolam o corpo de Sorriso em um tapete. No quarto de hóspedes do haras, Mossoró cuida de Beatriz e diz que sempre vai estar ao lado dela. Bernardo descobre que Diana saiu de casa e vai atrás dela. Bernardo conta que Artur é o culpado pelo derrame de Gregório.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Os meninos brigam na rua com a turma de Janjão. Armando tenta incriminar Beto, mas Maria Cecília e Junior culpam Armando por ser o chefe e ter tomado uma atitude completamente equivocada. Miguel continua acreditando que Bia é sua filha e desconfia do testamento dado por Matilde. Rafa e Bel conversam no orfanato.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.