Resumo das novelas desta sexta-feira, 4

Em Família (Globo / 21h15)

André se mostra muito incomodado ao ver Bárbara com Lucas. Verônica diz a Ivan que ele está cada vez melhor ao piano. Gabriel encontra Felipe por acaso e não esconde sua antipatia.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Gláucia chantageia Jonas. Lara recebe uma energização de Brian. Jonas se emociona com os vídeos de apoio que recebe. Gláucia chega à mansão dos Marra.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Padre Santo avisa a Epaminondas que não apoiará nenhum candidato. Juliana afirma a Gina que ainda não ama ninguém. Zelão pede a Serelepe que entregue a Juliana a carta de amor que ele escreveu, e ela se emociona.

Malhação (Globo / 17h55)

Não haverá exibição.

Vitória (Record / 21h15)

Artur confessa à polícia que mandou atear fogo na propriedade Altacyr Ferreira. Após receber alta do hospital, Gregório retorna à sua casa. Mossoró troca carícias com Beatriz e decide passar a noite na casa de Jorge. Felipe chega à pista de treinamento do Haras A. Ferreira e é assassinado por Iago com uma flechada no peito.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Fernando e os meninos fazem a reforma na casa da árvore. Teca é grosseira e se recusa a comer. As meninas acham que os chiquititos estão escondendo algo delas. Carmen dá uma entrevista para jornalistas, mas eles não se interessam muito pelas histórias dela.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.