Resumo das novelas desta sexta-feira, 30

Em Família (Globo / 21h15)

Chica e Ricardo planejam viajar para os Estados Unidos. Flavinha conta para Marina e Vanessa que terminou o relacionamento que tinha com uma mulher. Virgílio descobre que Helena não se desfez de sua caixa de recordações.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Shin consegue convites para a festa da Coreia, e Tomás fica radiante. Lara conta para Iracema sobre o pai de Tomás. Evangelina pede para dormir com Brian. Cidão convida Dante para participar de um show na Pedra Lascada.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Epaminondas sugere que Renato inaugure o pronto-socorro. Ferdinando explica a Pedro Falcão e a Gina que quer fazer uma campanha limpa. Serelepe dá a primeira aula para Zelão.

Malhação (Globo / 17h55)

Bernardete e Abelardo comemoram sua vida de casados. Vera, Ronaldo e Hernandez explicam tudo sobre Antônio e a investigação para a família. Ben vê Anita sendo raptada e vai atrás da namorada. Anita revela a Antônio que a irmã não está grávida.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

A emissora não enviou informações sobre este capítulo.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Dani começa a largar a cadeira de rodas aos. André chega e Janu tenta beijá-lo. Rafa, Mosca, Binho, Bia, Thiago e Pata aparecem rindo da desilusão amorosa da encrenqueira. Maria e a boneca Laura conseguem abrir a porta do porão do orfanato para que Miguel consiga sair. Carmen convida Simão para ser seu mordomo. Açucena, que na verdade é Mili, é a anunciada como a grande vencedora do prêmio literário.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.