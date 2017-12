Resumo das novelas desta sexta-feira, 25

Em Família (Globo / 21h15)

Alice faz um discurso emocionado para Neidinha. Em Goiânia, Laerte e Verônica se animam com uma aparente melhora na saúde de Selma. Matias incentiva Alice em sua busca pelo pai, mas pede que ela tome cuidado. Dulce fica triste ao saber que Luiza e André terminaram o namoro.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

Celina e o povo de Tapiré expulsam Edu e seus capangas da cidade. Lili consegue fazer com que Vitória desperte do efeito da máquina. Fernanda fica impressionada com Sérgio, o novo cliente do escritório. Messias alerta LC sobre a aproximação de um helicóptero. Heloísa, Thomaz e Jorge chegam à Comunidade. Lili é desmascarada por Tereza e Paulinha.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

O prefeito das Antas afirma a Giácomo que não liberará Serelepe do orfanato. Juliana encontra a carta de Zelão e fica aflita para descobrir quem a escreveu. Ferdinando pensa em se declarar para Juliana. Pedro Falcão se preocupa com Gina.

Malhação (Globo / 17h55)

Ronaldo pede que Ben reconsidere sua ida para os Estados Unidos Antônio afirma a Anita que jamais se afastará dela. Guilherme sente falta de Lorena. Anita e Júlia combinam de vigiar Palhares de perto. Maura começa a se aproximar verdadeiramente de Tita. Pedro revela que Sofia viajará com Ben.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Dorotéia discute com Patrícia e a repreende por proteger Picasso e acreditar que ele mudou. Flávia conversa com Carlão e confessa ter caído em truque de um preso chamado Picasso. Cavaraggio e Monet surpreendem Getúlio, Lívia, Laura e Norma na fazendinha, fingindo assalto. Picasso invade fazendinha conforme plano e aborda Caravaggio e Monet. Patrícia decide ir até presídio e interceder por Carlão, que depois é liberado e vai atrás de Dorotéia, fazendo novo pedido de casamento.

Chiquititas (SBT / 20h30)

O bebê é adotado. Maria Cecília volta ao trabalho no Café Boutique e descobre que Tobias voltou a ser funcionário do local. José Ricardo vai até a fazenda, enfrenta Miguel e diz que o rapaz deve ficar longe de Gabriela. Na mata, um casal encontra Gabriela desmaiada e tenta ajudá-la. Miguel, embora amarrado, diz que lutará pele bem de Gabriela.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.