Resumo das novelas desta sexta-feira, 23

Em Família (Globo / 21h15)

Shirley faz um escândalo em casa por causa do casamento de Laerte e Luiza, e Rafaela tenta consolar a amiga. Silvia e Gabriel brigam e decidem cancelar o casamento. Ivan cuida de Cadu, que sonha voltar logo a trabalhar no bistrô.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Igor resiste à insinuação de Janaína. Sílvio chega atrasado no trabalho e é humilhado por Barata. Manuela encontra Domênico esperando por ela com flores. Alex tenta convencer Maria Vergara a se vingar de Brian.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Ferdinando confessa a Catarina seu plano de beijar Gina. Juliana afirma para Pedro Falcão que o ajudará a convencer Ferdinando a aceitar a candidatura para a prefeitura. Epaminondas pede para Zelão que espalhe na Vila o boato de que Ferdinando será candidato a prefeito.

Malhação (Globo / 17h55)

Sofia afirma a Sidney que o filho é de Ben. Bernardete convence Abelardo a aceitar o casamento triplo. Caetano começa a trabalhar no Delícias do Casarão. Mais tarde, Sidney pede Sofia em casamento.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Patrícia convence Danilo a libertá-la, mas segurança de Dorotéia ameaça atirar nele. Das Dores se lamenta para Stella e diz que não esperava que seus sobrinhos acabassem no crime. Carlão pede aos irmãos que procurem por pistas sobre paradeiro de Patrícia. Laura anuncia que irá mudar-se para São Paulo e Otávio insiste para que ela fique no morro. Carlão finge um desmaio, desamarra Patrícia e os dois tentam escapar. Dorotéia retorna antes que eles consigam fugir e engatilha arma.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Dani volta do médico. Samuca apresenta aos demais meninos do orfanato as máquinas Caça-Fantasmas construídas pelo avô dele. Janjão e Tatu aparecem para atrapalhar a conversa entre Bel e Rafa. Os meninos dizem que eles que levarão a bicicleta. Rafa responde que aquela é a área dele e que os dois devem baixar a bola. Os meninos não se intimidam.

