Resumo das novelas desta sexta-feira, 20

Em Família (Globo / 21h15)

Pedro Paulo dá em cima de Dulce, que começa a pensar na possibilidade de se envolver com o professor. Branca faz um ensaio fotográfico com Sandro e Vlad em sua casa. Felipe cuida de Selma em Goiânia.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

A emissora não forneceu informações sobre este episódio.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Ferdinando ameaça fechar a empresa de ônibus se for eleito prefeito e caso o gerente não providencie o ônibus para buscar os empregados de Epaminondas na Vila. Juliana alerta Gina sobre a possibilidade de Ferdinando desistir se ela continuar a se fazer de difícil.

Malhação (Globo / 17h55)

Não haverá exibição.

Vitória (Record / 21h15)

Tadeu e Caíque chegam ao treino de Motocross e se incomodam ao encontrar Paulão e Enzo. Paulão tenta derrubar Mossoró na pista de treino, mas é interceptado por Caíque. Katia procura Sabrina e oferece ajuda na investigação do incêndio no haras dos Ferreiras. Enzo insiste em acusar Caíque pelo tombo do amigo.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Rafa diz para Bel que ela só conversa com ele quando os encrenqueiros, amigos dela, não estão por perto. Mili vai até a casa de JP e fala sobre a proposta de estudar fora do País. Mili desabafa com Pata no quarto. Pata vai conversar com Mosca, que não a deixa falar e garante que ela deve escolher um lado.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.