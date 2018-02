Resumo das novelas desta sexta-feira, 2

Em Família (Globo / 21h15)

Selma e Viriato saem para passear juntos e relembram momentos de quando todos moravam em Goiânia. Luiza e Helena discutem fortemente por causa de Laerte. André consegue mais algumas pistas sobre sua mãe biológica. Laerte e Luiza se encontram no Galpão Cultural.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

A emissora não forneceu informações sobre este capítulo.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Juliana escreve uma carta, pede a Rodapé que a entregue a Zelão e que Ferdinando a leia. Em seguida, Ferdinando convida Gina para passear em Antas, mas ela recusa o convite e ele então convida Juliana.

Malhação (Globo / 17h55)

O voo de Ben e Sofia atrasa. Antônio ameaça explodir uma bomba, e Anita consegue enviar uma mensagem com uma foto sua para Ben. Ben e Sofia avisam Vera sobre o paradeiro de Anita e desembarcam do voo. A polícia chega ao banco que está sendo assaltado. Micaela afirma que quer se casar com Martin. Anita é resgatada, e Ben e Sofia chegam para vê-la. Toda a família apoia Anita, e Sofia se sente excluída. Ben e Anita se beijam.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

A emissora não forneceu informações sobre este capítulo.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Clarita encontra um bilhete em sua bolsa, porém não sabe quem o mandou. Roberto Leal se encontra com Tobias e Beto no Café Boutique, diz que teve conhecimento de toda a história por trás de Tomás Feraz. JP ensina Mili a tocar violão. Valentina avisa que o estado de saúde de José Ricardo piorou e os médicos pediram para eles irem ao hospital.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.