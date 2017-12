Resumo das novelas desta sexta-feira, 18

Em Família (Globo / 21h15)

Alice conversa com alguns presidiários para descobrir onde está o pai. Luiza e André discutem. Shirley percebe uma troca de olhares entre Laerte e Luiza. Nando conta para Cadu que mandou investigar Jairo. Leto visita Selma no apart de Verônica e Laerte. Clara se sente culpada por pensar tanto em Marina e não estar mais próxima de Ivan.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

William afirma a Lili e Marlon que quer ficar com Celina. Álvaro é demitido, e mais tarde, ao procurar Inês, descobre que ela vai se casar com Jorge. Priscila e Marcelo ficam constrangidos na presença um do outro. Os seguranças levam William para o centro médico. Marcelo e Priscila tentam se reconciliar. William consegue fugir, mas a situação fica tensa quando ele ouve o alarme soar na Comunidade.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Zelão deixa claro para Rosa que eles não são noivos e exige que ela deixe Juliana em paz. Zelão diz a Rodapé que não entregará Serelepe para o prefeito, como mandou Epaminondas. Renato fala a Catarina e Amância que não acredita que o coronel seja contra as novidades que beneficiarão o vilarejo.

Malhação (Globo / 17h55)

A família se volta contra Sofia, e Vera e Ronaldo se decepcionam com Anita e Ben por terem escondido a verdade sobre a sabotagem a seu casamento. Virgílio confessa a Bárbara que escreveu as cartas para ajudar Paulino, e a professora fica envergonhada, porém os dois acabam se beijando. Sofia passa por problemas com a família. Vera é diagnosticada com estafa e recebe o cuidado de toda a família. Todos preparam a festa de despedida de Flaviana no Embaixada do Gol. Anita chora por Ben, que encara a amada.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Os convidados começam a chegar à igreja para o casamento de Junior e Maria Cecilia. Oscar pergunta para a filha se ela quer mesmo se casar com Junior. O Padre pergunta se alguém tem algo a dizer. Tobias entra na igreja caracterizado de Tomás Ferraz aos prantos e diz que ela deve se casar com quem realmente ama. Tobias tira o disfarce, assume que cometeu erros, e diz a todos que ama Maria Cecília. A moça desmaia. A imprensa notícia o ocorrido. Quanto o casamento mais uma vez está prestes a acabar, Valentina interrompe e diz que Gabriela sumiu. O casamento não é concluído e todos saem à procura de Gabriela. Mais tarde, na mansão dos Almeida Campos, Eduarda chora e diz que era pra ter sido o casamento do ano, mas acabou sendo o maior desastre social da história.