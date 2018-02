Resumo das novelas desta sexta-feira, 16

Em Família (Globo / 21h15)

Os idosos da casa de repouso conversam sobre o namorado misterioso de Miss Lauren. Neidinha diz a Alice que não quer conversar sobre o estupro com a policial. Em Goiás, Ana pensa em Virgílio e decide que vai para o Rio passar uns dias. Cadu se emociona com os cuidados de Ivan com sua saúde.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Jonas não consegue interromper o protesto contra ele. Verônica afirma a Edna que escreverá uma grande matéria sobre o ocorrido e não teme represália de Jonas. Edna confirma o fim do Ouriço. Jonas se desculpa com a esposa.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Ferdinando aproveita a ausência de Epaminondas e leva Serelepe para almoçar em casa com Pituca. Zelão resolve ir à cidade das Antas para tirar sua carteira de trabalho. Dona Tê se desespera ao descobrir que Gina saiu armada para defender Pedro Falcão da discussão com o prefeito. Juliana desafia Gina a usar o vestido que ela e Ferdinando lhe deram.

Malhação (Globo / 17h55)

Meg propõe que cada aluno prepare uma apresentação individual como teste para um show. Vera e Ronaldo decidem adotar Flaviana e Meg, e todos se emocionam. Um investigador de polícia revela a Vera, Anita e Sofia que o corpo dentro da cabana no dia da explosão não era de Antônio.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Carlão fica indignado ao ver Picasso dar falso testemunho sobre ele em reportagem. Pedro e Paulo dão entrevista e acusam Carlão de envolver-se com o tráfico de drogas. Tônia segue plano de Carlão e se insinua para Picasso. Helena e Baldochi vão até casebre atrás de testemunhas sobre acidente envolvendo secretário de segurança. Carlão descobre que Dorotéia armou golpe para derrubá-lo e que Patrícia pode estar em perigo.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Junior volta para São Paulo com Neco. Dani se incomoda por ainda estar numa cadeira de rodas. José Ricardo morre nos braços de Junior. Renata diz para Mili que ela não lhe engana e sabe que a chiquitita está dando em cima de JP. Ao sair do apartamento, Maria Cecília se depara com Junior, que diz que voltou da Amazônia. Maria volta a visitar Miguel no túnel do orfanato.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.