Resumo das novelas desta sexta-feira, 13

Em Família (Globo / 21h15)

Branca e Vlad começam um romance durante sua viagem para a Rússia. Vanessa marca alguns ensaios fotográficos para Marina, tentando fazer com que as finanças do estúdio melhorem. Verônica diz a Laerte que duvida de sua felicidade com Luiza.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Não haverá exibição.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Dona Tê e Pedro temem que Gina acabe malvista por ter ido com Ferdinando sozinha até Antas. Zelão diz a Mãe Benta que tem certeza de que Juliana gosta dele. Gina provoca Juliana e aponta que a professora pode estar gostando de Zelão.

Malhação (Globo / 17h55)

Não haverá exibição.

Vitória (Record / 21h15)

Mossoró lamenta o sofrimento de Diana. Mesmo contrariada, Beatriz volta a morar com Jorge. Bernardo diz para Gregório que lembrou que Artur é o filho que ele abandonou na infância. Dante fica impressionado com a inteligência de Cicinho fazendo o exercício na aula. Laíza vai até a casa de Priscila e é recebida por Paulão.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Samuca apresenta para os meninos sua nova invenção para usarem como vingança contra os vizinhos. Trata-se de uma máquina que abre uma caixa que exala cheiro ruim. No orfanato, Bia chora e fica muito feliz com a festa surpresa preparada na cozinha por todas as chiquititas. Mais tarde, na sala do orfanato, a caixa se abre e o péssimo cheiro deixa todos em pânico.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.