Resumo das novelas desta segunda-feira, 9

Em Família (Globo / 21h15)

Luiza fica incomodada ao se lembrar do ataque de ciúme de Laerte contra ela e André. Clara se emociona ao ver o esforço de Ivan para reaproximá-la de Cadu. Alice afirma para Luiza que vai seguir na carreira de policial para poder investigar os suspeitos por crimes de estupro.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Megan vai para São Francisco. Verônica avisa a Jonas que não escreverá sobre ele. Elias comenta com Ernesto que acabou herdando a dívida de Bóris. Ludmila se insinua para Ernesto, e Bóris se irrita. Alex chantageia Jonas. Começa a final do concurso Geração Brasil.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

A pedido do prefeito, Giácomo entrega o cheque referente ao salário de Juliana. Pedro se surpreende ao saber que Ferdinando quer transformar Gina na primeira dama da Cidade das Antas.

Malhação (Globo / 17h55)

Fábio e Omar propõem casamento a Luciana ao mesmo tempo. Sidney se declara mais uma vez a Sofia, e os dois se beijam. Frédéric convida os alunos para irem ao Haiti ajudar na reconstrução do país.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Artur diz que foi o preconceito de Gregório que o levou para o hospital. Ednaldo pede que Cicinho falte aula para ajuda-lo no trabalho e reclama de dor nas costas. Nervosa, Catarina conta para Laíza que o corpo de Sorriso foi encontrado em um lixão e as duas choram. Sabrina conta para Jorge que peritos não acharam digitais dele na garrafa deixada na cocheira, e pede explicações.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Antes de ir embora do orfanato, Janu, com a ajuda de Bel, colocam um coco de cachorro na cama de Pata. Tobias e Eduarda vão ao Café Boutique ao saber da notícia do incêndio na loja. Na França, Gabriela começa a desenhar rostos familiares. Os chiquititos são zombados na escola pelos demais estudantes por terem perdido na briga com a turma de Janjão.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.