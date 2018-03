Resumo das novelas desta segunda-feira, 5

Em Família (Globo / 21h15)

Luiza diz a Helena que está apaixonada por Laerte. Benjamim chega à casa de repouso para morar lá definitivamente. Virgílio vai para Goiânia com Ivan. Branca convida o supervisor de Ricardo para um drinque em sua casa. Silvia telefona para Clara e diz que acharam um possível doador para Cadu.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Jonas Marra apresenta os dez finalistas do concurso que lançou no Brasil para encontrar seu sucessor. Três meses antes, Davi vê Manuela dançando e fica encantado. Manuela chega à Navegadance e aparta uma discussão entre Igor e Fred. Jonas mente para Pamela e afirma que está tranquilo com sua decisão de voltar para o Brasil.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Catarina contraria a ordem de Epaminondas permitindo que Amância e Rosinha assistam à missa. Pituca pede a Juliana permissão para Serelepe frequentar a escola. Zelão hesita quando Rodapé lhe convoca para ir à escola com ele.

Malhação (Globo / 17h55)

Ben promete para Anita que o namoro deles será para sempre. Vera desmascara Caetano. Com clima tenso, Ben pede para conversar com Sofia.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Caravaggio ajuda Picasso a fugir e pede para que Monet investigue se houve testemunhas do assassinato de Laerte. Patrícia e Carlão fazem amor e quase são descobertos por Dorotéia. Otávio convida Maria Clara para morar com ele fora do país e ela aceita, feliz com a reconciliação dos dois. Xampú pede ajuda de Mineral para invadir morro do Pinguim. Carlão é surpreendido ao ouvir tiros na Fazendinha. Vegetal diz que capangas armados estão se aproximando do morro e descobre que o morro está sendo invadido.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Clarita continua ansiosa para saber quem está lhe enviando cartas secretas. Mili, Pata e Cris vão até o hospital desejar melhoras para José Ricardo. Carmen entra no quarto de José Ricardo e consegue que ele assine o falso testamento. Mili está na casa de JP, os dois conversam e o garoto diz que após a última conversa ele se sentiu inspirado e compôs uma canção. Junior tenta ajudar um garoto que também é mantido refém e com trabalho, chamado Neco, mas é impedido pelos capangas.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.