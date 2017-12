Resumo das novelas desta segunda-feira, 30

Em Família (Globo / 21h15)

Guiomar leva Juliana para a maternidade de táxi. Luiza e Laerte discordam sobre o modelo da aliança e discutem na frente da vendedora. Juliana dá à luz um menino. Helena chega à casa de Luiza na hora em que ela está experimentando o vestido de noiva.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Brian e Dorothy ajudam Pamela a despertar Jonas. Bóris invade o celular de Ernesto e troca os aparelhos sem que ele perceba. Verônica conta para Débora sobre a doença de Jonas.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Pituca conta para Serelepe e Tuim que Epaminondas decidiu se candidatar a prefeito. Epaminondas convoca uma reunião com os empregados para anunciar sua candidatura. Giácomo comenta que não acredita que Epaminondas tenha chances.

Malhação (Globo / 17h55)

Não haverá exibição.

Vitória (Record / 21h15)

Depois de receber voz de prisão de Ramiro, Artur telefona para Javier solicitando a presença de seu advogado. Paulo Henrique tenta fugir da cobrança de Rosa em relação ao casamento. Bárbara é surpreendida com a chegada de dois homens armados na casa de Priscila.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Junior vai até o orfanato e vê Carol com Fernando. Mili conta pra Mosca que está namorando JP. O vídeo viral do Café Boutique para tentar atrair clientes para a loja ainda não surge efeito. As Chiquititas decidem montar um plano onde vão deixar Carol e Junior presos juntos para ver se voltam a namorar.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.