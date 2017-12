Resumo das novelas desta segunda-feira, 28

Em Família (Globo / 21h15)

Juliana fica tensa quando Helena sugere que talvez ela esteja grávida de Jairo. Chega a noite de inauguração do Galpão Cultural. Verônica e Luiza travam um embate na frente de Laerte. Shirley conta para Helena que Laerte e Verônica terminaram o casamento. Silvia diz a Clara e Cadu que, se os medicamentos não funcionarem, ele terá que se submeter a um transplante de coração. Helena está sozinha na casa de Luiza quando Laerte toca a campainha.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

Inês conta que Heloisa, Thomaz e Jorge alugaram um helicóptero e foram pra Comunidade e todos se desesperam. Kleber e Keila conversam sobre a relação deles depois que ele for preso. Matias e Sandra conversam e ele toca pra ela ouvir. Fernanda está encantada por Sérgio. Na mata, Thomaz, Heloisa e Jorge salvam a vida dos seguranças e, em troca, ganham a liberdade. Lili faz contato com os amigos, descobre que a mãe foi pra Comunidade e fica preocupada. LC consegue virar o jogo e prende Tereza e Paulinha.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Serelepe conta a Pituca que conseguiu fugir do orfanato e ela esconde o menino debaixo de sua cama, sem que Catarina desconfie. Juliana tenta convencer Gina a usar maquiagem, mas ela não gosta da iniciativa da professora. Juliana conversa com alguns adultos que mostram interesse em frequentar a escola.

Malhação (Globo / 17h55)

Anita tenta disfarçar para Pedro sua apreensão com a viagem de Ben e Sofia. Micaela diz a Martin que não levou a sério o noivado dos dois, e ele se ofende. Antônio dá um anel de noivado para Anita na frente de Palhares. Omar e Fábio se incomodam com a proximidade de Veloso e Luciana. Raíssa faz um teste de gravidez. Sofia se insinua para Sidney.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Dorotéia e Otávio começam a fazer os preparativos para o casamento. Teresa vai até a delegacia e diz para Caravaggio que sabe que ele era um dos assaltantes mascarados. Anjo descobre o endereço do soldado e junto com Otávio vai atrás dele. Carlão deixa um recado na secretária eletrônica de Patrícia e diz que a ama, mas Picasso ouve a gravação e esconde a fita. Durante uma conversa, Laura diz para Silvinha que acredita na mudança de Picasso, principalmente depois que ele a salvou das mãos dos bandidos que invadiram a Fazendinha. Carlão tem um pesadelo e sonha que Patrícia dormiu com Picasso. Otávio e Vegetal conseguem capturar Escovinha e o leva para Carlão.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Gabriela acorda e diz não se lembrar de nada. Os ladrões entram na mansão, encontram Maria e jogam a boneca Laura na piscina antes de fugir. Junior está preso por um grupo em plena floresta Amazônica. Fernando faz fisioterapia de Dani e percebe que a menina passou a mexer os dedos. Fernando convida Carol para um novo encontro.

