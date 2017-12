Resumo das novelas desta segunda-feira, 23

Em Família (Globo / 21h15)

Helena diz a Virgílio que está com um mau pressentimento em relação a Luiza. Marina e Clara fazem um ensaio fotográfico juntas. Juliana se desespera ao ver a casa de Jairo pegando fogo.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Pamela confessa a Dorothy que tem se encontrado com Herval. Shin convida Lara para ir ao cinema. Edna tenta convencer Verônica a publicar a história de Jonas. Megan e Manuela se enfrentam. Jonas anuncia o vencedor do concurso Geração Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Não haverá exibição.

Malhação (Globo / 17h55)

Não haverá exibição.

Vitória (Record / 21h15)

Gregório fica muito abalado com a visita inesperada de Artur. Clarice se recorda de quando teve de abandonar Iago para fugir com Mossoró. Renata se anima com a chance de conseguir um novo emprego. Marcelo entrega a Artur o documento que lhe da direito a cinquenta por cento da propriedade Altacyr Ferreira.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Os chiquititos colam o chip que faz soltar gases nos meninos encrenqueiros. Mosca pressiona Pata para não falar mais com Mili. Bruno busca Dani na escola e sai para passear com a filha. Simão diz para Junior que viu Fernando paquerando uma enfermeira. Carmen anuncia para todos que Mili ganhou uma bolsa de estudos e que irá morar fora do País.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.