Resumo das novelas desta segunda-feira, 21

Em Família (Globo / 21h15)

Neidinha fica nervosa ao ver fotos de estupradores que Alice lhe mostra, tiradas de um jornal. Nando fica arrasado ao ver Jairo e Juliana se beijando no elevador do prédio. Luiza conta para Virgílio que beijou Laerte. Cadu consulta Nando sobre uma possível disputa com Clara pela guarda de Ivan. Virgílio vai ao haras de Shirley.

Além do Horizonte (Globo / 19h25)

LC tem uma ideia para impedir que o dossiê original chegue até a polícia. Lili pensa em avisar a William sobre a traição de Edu. Kleber vê seu galpão arrombado, e Edu finge surpresa ao falar com ele. Nilson pede Samantha em namoro. Mais tarde, Edu segue em uma moto Fátima, Rafa, William e Celina, que estão com o dossiê. André tenta organizar o grupo para a viagem.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Madame Catarina tenta acalmar Serelepe, mas o menino foge. Juliana confirma para Ferdinando que Gina não gosta dele, mas diz para ela que o rapaz pode gostar dela. Pedro Falcão comenta com a esposa que se Gina tivesse nascido homem ele teria se sentido mais tranquilo.

Malhação (Globo / 17h55)

Ben desconfia do motivo do choro de Anita, mas ela o despista. Sidney insiste em se declarar para Sofia, que continua o esnobando. Guilherme e Junior armam um plano para ficar com Clara e Giovana. Serguei emociona a todos com seu discurso na despedida de Flaviana. No fim da festa de despedida, os dois ficam juntos para aproveitar os últimos momentos antes da partida dela para Nova York. Sofia leva Ben ao encontro de Cícera.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Patrícia e Picasso fogem e são perseguidos por carro de bandidos. Das Dores se disfarça de traficante colombiana e vai ao encontro do verdadeiro Tufik. Carlão se passa por Tufik para encontrar a traficante. Vegetal liga para Otávio e dá pistas sobre o paradeiro de Patrícia e Picasso. Dorotéia e Carlão fogem com diamantes de Tufik. Otávio encontra e leva Picasso e Patrícia até o apartamento dela. Picasso ameaça ligar a Caravaggio para pedir ajuda. Otávio fica furioso e diz para Patrícia que Picasso armou perseguição.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Em sua casa, Maria Cecília diz para o pai que ficou mexida com a entrada de Tobias na igreja. Miguel leva Gabriela até uma fazenda, onde passaram por grandes momentos. As Chiquititas doam a comida do casamento de Junior e Maria Cecilia para moradores de rua. Mosca, Binho e Thiago encontram um bebê numa caixa de papelão no parque.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.