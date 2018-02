Resumo das novelas desta segunda-feira, 19

Em Família (Globo / 21h15)

Laerte e Luiza têm sua primeira noite de amor. Bárbara e André se divertem brincando na piscina. Verônica conta para Helena que Luiza viajou com Laerte. Jairo arma um escândalo no cinema ao ver Juliana conversando com um rapaz.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Davi, Matias e Mosca chegam à comunidade da Pedra. Edna avisa a Herval que Jonas recebeu novo protesto de Golias. Jonas fica nervoso após conversa com Jack. Manuela e Igor flagram Domênico e Janaína juntos. Jonas invade a programação da Parker TV e faz um anúncio para todos.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Izidoro avisa a Zelão que Epaminondas decidiu lançar Ferdinando como seu candidato a prefeito. Renato avisa a Pedro Falcão que está namorando Juliana. Milita conta para Marimbondo que Ferdinando será candidato a prefeito.

Malhação (Globo / 17h55)

O investigador da polícia explica que havia um túnel na cabana, por onde Antônio pode ter fugido. Flaviana tem novas ideias para o salão, mas Serguei resiste. Sofia se encanta com as atitudes de Sidney, e os dois se beijam.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Carlão conta para Otávio que descobriu que foi a Dorotéia que armou o programa de televisão que destruiu a imagem dele. Baldochi e Helena fingem briga e João abre a porta do cativeiro. Caravaggio encontra Teresa e pergunta se ela nunca se arrependeu do que os dois viveram. Juliano leva João até o secretário de segurança e diz que se ele pagar o homem, ele foge e fica livre das chantagens de Picasso. Leila diz que errou nas contas e que engravidou 15 dias antes do que imaginava e que devido a isso somente uma pessoa pode ser o pai da criança. Das Dores vai até Carlão e anuncia que ele está preso.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Tobias chora ao se dar conta que Maria Cecília não irá aparecer. Após o enterro de José Ricardo, Junior fica desolado. Em Paris, na França, Gabriela já fala bem francês. Junior e Maria Cecília vão até o apartamento onde iriam morar após o casamento. Junior vai atrás de Carol. A moça revela que foi chantageada por José Ricardo para se separar dele em troca da guarda de Dani.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.