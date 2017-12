Resumo das novelas desta segunda-feira, 14

Em Família (Globo / 21h15)

Luiza pede que Sandra confirme que as duas estavam no cinema, caso alguém pergunte. Gisele cai da moto de Murilo e quebra a perna. Felipe conta para Helena que teve coragem de dar um depoimento na reunião do Alcoolicos Anônimos. Luiza dispensa a carona de Cadu e prefere ir pra casa com Laerte, e os dois se beijam. Nando passa no corredor do prédio e ouve uma discussão de Juliana e Jairo. Chica aconselha Luiza a não se envolver com Laerte.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

LC agradece Lili, que finge emoção. Heloísa sofre com a falta da filha. LC tira Breno do laboratório, e Paulinha corre para avisar a Tereza. Thomaz agradece Fernanda por ter falado com Heloísa. Inês atualiza o quadro de disputa entre seus noivos. Álvaro tenta atrapalhar o casamento de Marcelo e Priscila. Nilson fica encantado com Pâmela, e Selma e Rita reagem com despeito. Lili recebe uma ligação de Heloísa e tenta conter a emoção na frente de LC. Na ligação, Lili conta seu disfarce para Heloísa, que decide ir até a Comunidade.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Desconfiado da intenção de Epaminondas em atrapalhar a inauguração da escola, o delegado se oferece para acompanhar o coronel até a festa. Juliana vê sinceridade nas intenções de Ferdinando e se oferece para ajudá-lo a conseguir um emprego como engenheiro agrônomo nas terras de Pedro Falcão. Pedro diz para Juliana que ela pode fazer as refeições em sua casa. Gina não gosta de saber que Ferdinando pedirá emprego para trabalhar nas terras do pai.

Malhação (Globo / 17h55)

Antônio se emociona com Palhares, que finge estar orgulhoso. Martin ajuda um rapaz a pedir sua namorada em casamento e se lembra de Micaela. Flaviana conversa com Serguei sobre morar com seus pais em Nova York. Zureta confessa que está apaixonado pela moça da revista, e os meninos o perdoam. Sidney consola Micaela. Martin decide ir atrás de Micaela. Flaviana pensa em fazer com que Serguei não goste mais dela, para não sofrer com sua possível partida. Micaela pula na piscina do colégio, e Martin a vê. Antônio apresenta a Palhares um desenho com o passo a passo de seu plano.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Carlão e Otávio fingem briga na fazendinha. Picasso garante para Patrícia que não tem intenções de prejudicá-la ao dar depoimento para o juiz. Picasso tem chance de fugir, mas hesita e entra no carro de Patrícia. Ele é levado para quarto especial e diz que irá contar o que sabe sobre os contraventores do bicho. Carlão descobre que Quina usa loja de Tufik para vender cocaína escondida do bicheiro. Patrícia encontra Carlão e diz que está confusa quanto aos seus sentimentos. Dorotéia interrompe conversa e se enfurece, mandando que Patrícia saia do apartamento.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Shirley conversa com Oscar sobre sua comunidade. Carol diz para Chico que Pata sabe o motivo que levou Mili a fugir, mas que ela talvez não diga por medo de algo. Inocêncio leva Mili e Duda para um pequeno hotel e enquanto toma banho tranca os dois na sala para que não fujam. Mili e Duda ficam assustados. Amanhece, Inocêncio vai até um bar. Enquanto espera no carro, Mili avista um carro de polícia e pede ajuda. Os policiais pedem explicações para Inocêncio. José Ricardo vai logo cedo ao orfanato falar com todos, e Cintia e Pata discutem. A polícia liga para o orfanato e avisa que estão levando Mili e Duda para a mansão dos Almeida Campos.