Resumo das novelas desta quinta-feira, 5

Em Família (Globo / 21h15)

Luiza diz a Laerte que gostaria de fazer uma cerimônia de casamento na igreja. Cadu admite para Nando que está prestes a perder Clara para Marina. Os alunos da faculdade ficam animados com o estilo do novo professor de linguística. Alice investiga mais um suspeito.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Jonas se preocupa com o estado de Brian. Verônica fica constrangida com os comentários de Megan sobre Jonas e acaba deixando seu gravador na mansão. Jonas encontra o gravador de Verônica e sai de casa apressado. Pamela lembra de Olinda e sente uma tontura. Jonas e Verônica se beijam.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Juliana não aceita a companhia de Renato nem de Zelão no caminho para a casa de Pedro Falcão. Gina conta que deixou Ferdinando esperando porque ele ameaçou beijá-la. Zelão diz à mãe que ficará com Juliana de qualquer jeito.

Malhação (Globo / 17h55)

Sofia não é aceita nas duas escolas a que se aplicou. Serguei comenta com Meg que um cabeleireiro famoso o procurou para fechar negócio. Ben e Anita pedem permissão a Vera e Ronaldo para morarem juntos na garagem do casarão.

Vitória (Record / 21h15)

Diana não acredita que Artur seja autor do incêndio, mas Mossoró insiste na acusação. Priscila vê o flanelinha Sorriso e chama ele para ir até sua casa. Na sala de Priscila, Paulão agride Sorriso com um soco inglês. Renata avisa Zuzu que Jorge será demitido do haras. Clarice se arrepende de não ter contado a verdade para Gregório.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Shirley explica que na comunidade não há depressão e que as coisas são como são. Sai o resultado de DNA e Bruno realmente é o pai de Dani. No Café Boutique o cozinheiro falta e Armando ordena que Beto assuma o posto. Sem que ninguém veja, Armando coloca fogo na cozinha do Café Boutique para acusar Beto.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.