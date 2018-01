Resumo das novelas desta quinta-feira, 3

Em Família (Globo / 21h15)

Felipe diz a Chica que a doença de Selma pode ser hereditária. Luiza começa a se preocupar com o ciúme excessivo de Laerte. Verônica fica triste ao ver Cadu procurando apartamento.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Jonas confirma a veracidade de sua doença durante a coletiva. Danilo conta para Gláucia que Verônica e Jonas têm um caso. Danusa entrega o primeiro protótipo do Bro para Jonas.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Pituca e Serelepe visitam Tuim. Viramundo garante a Pedro que trata Gina como irmã. Padre Santo fica admirado com a gentileza de Epaminondas que lhe oferece um carro com motorista. Viramundo termina com Milita.

Malhação (Globo / 17h55)

Não haverá exibição.

Vitória (Record / 21h15)

Edu implora para Gregório não matar Vitória. Empolgados, Laíza e Mossoró olham o projeto de decoração do bar. Artur morre de ciúmes ao ver Diana e Rafael saindo juntos. Dante alerta Yone de que algo está errado nas contas da escola. Artur confessa a Ramiro que mandou incendiar a cocheira do haras de Gregório.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Ernestina, que na verdade é Matilde, diz que Teca pode dormir em seu pois acha que a garota possui direito a uma grande herança. Os chiquititos levam Fernando até a casa da árvore para auxiliar nos ajustes no local.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.