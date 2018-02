Resumo das novelas desta quinta-feira, 29

Em Família (Globo / 21h15)

Alice diz a Malu que aceita mais um desafio de dar um flagrante em um suspeito de estupro. Helena não se conforma com o casamento de Luiza. André incentiva, falsamente, Bárbara a posar para as fotos da campanha.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Jonas tem um pesadelo e sai de casa sem revelar seu paradeiro. Pamela chega para falar com Herval. Gláucia perde a pensão do marido. Brian pede Evangelina em casamento. Jonas procura a mãe.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Catarina alerta para que Ferdinando não acuse o atual prefeito sem provas. O prefeito vai até a casa de Pedro Falcão para tirar satisfação, mas Gina o expulsa. Padre Santo avisa ao prefeito das Antas que todo mundo o chama de ladrão.

Malhação (Globo / 17h55)

Meg e Vinicius se aproximam. Ronaldo liga para Ben e o convence a aceitar um trabalho em Curitiba. Ben confirma com Hernandez que Antônio está vivo e que Anita sabe disso.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Otávio diz para Dorotéia que ela não merecia o sacrifício que Carlão fez. Picasso é levado para prisão em Ilha Grande. Carlão vai a julgamento pela acusação de assassinato. Anjo agradece Jurandir por ajudá-lo a livrar-se do vício. Dorotéia surpreende a todos e testemunha a favor de Carlão, inocentando-o de todas as acusações. Picasso também é chamado para depor. Ele começa inocentando Carlão, mas o acusa no fim de encomendar a morte do próprio pai. Patrícia sente fortes contrações e é levada para o hospital por Dorotéia. Pedro diz que engarrafamento impedirá a chegada da ambulância e Dorotéia decide fazer o parto de Patrícia. O júri decide se Carlão será inocentado ou culpado.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Eduarda surta ao saber da decisão de Maria Cecília em ficar com Tobias. Matilde chega à conclusão que Carmen está tentando tirar proveito dela. Fernando leva flores para Carol na diretoria do orfanato. Janu e André encontram os bilhetes em suas mochilas com as falsas mensagens e caem no plano.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.