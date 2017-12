Resumo das novelas desta quinta-feira, 24

Em Família (Globo / 21h15)

A festa do Dia das Mães de Marina é um sucesso. Verônica aconselha Cadu a lutar por Clara. Branca diz a Ricardo que decidiu assinar os papéis do divórcio. Helena sente ciúme de Virgílio e Shirley. Juliana devolve para Nando as roupas dele que ainda estavam no apartamento.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

O dossiê é queimado. Cacá pede Rita em casamento. Álvaro leva um fora de Fernanda. Marcelo e Priscila se surpreendem com o novo visual de Inês. William tenta reconquistar Celina. Marcelo vê João e José juntos e desmaia. André descobre que o dossiê contra LC está perdido. Celina, Fátima e o povo de Tapiré enfrentam Edu e seus capangas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Epaminondas culpa Pituca por ter levado Serelepe até o prefeito. Juliana acha graça da carta que recebeu e a guarda em sua gaveta. Pedro Falcão destrata o prefeito na venda de Giácomo. Zelão dita mais uma carta para Rodapé enviar à professora. Juliana chega para dar aula para Pituca e se surpreende com a revolta da menina.

Malhação (Globo / 17h55)

Serguei consegue despistar Ben. Maura permite que Cícera jante em sua casa. Ben é demitido do trabalho por denúncia de envolvimento com Drica, sua aluna no curso de inglês. Vitor e Clara dão uma nova chance ao namoro. Sidney apoia Maura, após ver a atitude de defesa da mãe em relação ao Hernandez. Ben anuncia que voltará com a mãe para os Estados Unidos.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Carlão fica enfurecido de ciúmes e parte para cima, golpeando. Anjo tenta impedir Bruna de virar cortesã, mas ela diz que precisa de dinheiro para cuidar das filhas. Juiz declara prisão preventiva de Carlão, deixando-o inconsolável. Picasso vai atrás de Michele e diz que comandará morro do Pinguim. Carlão descobre que Veludo é seu companheiro de cela.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Mili sai correndo e um motoqueiro, João Pedro, acaba salvando o bebê. A garota fica encantada pelo menino que salvou o bebê. Gabriela dorme e relembra o nascimento de Mili, acorda, desperta do bloqueio psicológico (que durava 13 anos) e chama por Miguel. Os dois choram, conversam e se abraçam. Homens invadem a fazenda com armas. Um deles captura, amarra e leva Gabriela. Os homens dizem que estão cumprindo ordens de José Ricardo. Eles prendem Miguel e o aconselham a ficar quieto.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.