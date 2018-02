Resumo das novelas desta quinta-feira, 22

Em Família (Globo / 21h15)

Clara pensa em Marina e quase vai ao estúdio. Helena se enfurece ao saber que Laerte e Luiza estão planejando casamento. Juliana sente dores e se desespera ao perceber um sangramento. Iolanda comenta com parentes que desconfia da participação de Juliana na morte de Gorete.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Jonas e Pamela explicam o que os competidores terão que fazer. Herval não aceita que Davi tente entrar no Concurso Geração Brasil, mas ele consegue se inscrever. Manuela, Bóris, Danilo, Ernesto e Vicente tambémentram no concurso.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Epaminondas pede a Pedro Falcão que tente convencer seu filho a aceitar a candidatura a prefeito. Mais tarde, o coronel surpreende Ferdinando ao revelar que Pedro Falcão e ele voltaram a ser amigos.

Malhação (Globo / 17h55)

Sofia afirma a Sidney que o filho é de Ben. Bernardete convence Abelardo a aceitar o casamento triplo. Caetano começa a trabalhar no Delícias do Casarão. Mais tarde, Sidney pede Sofia em casamento.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Otávio se desespera ao descobrir que Maria Clara está saindo da cidade. Picasso arma para Carlão e ajuda Xampú a prejudicá-lo. Dorotéia vai até cadeia e diz para Carlão que está mantendo Patrícia como refém. Carlão e Picasso fogem durante transferência da prisão. Stella se emociona ao ser reconhecida por Michele. Helena desconfia de Dorotéia e vai até casa dos Ashcar.

Chiquititas (SBT / 20h30)

JP pergunta para Tati porque ela está servindo as pessoas. Renata diz que as chiquititas farão uma apresentação musical para JP. Miguel escuta Chico ao telefone e passa a acreditar que Gabriela morreu. Todos vão ao orfanato socorrer Dani, que desmaiou. Chico diz para Mili que a polícia encerrou as buscas por Gabi.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.