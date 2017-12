Resumo das novelas desta quinta-feira, 19

Em Família (Globo / 21h15)

Juliana é grosseira com Nando, que tenta consolá-la. Na comunidade, Carolaine tenta seduzir Jairo. Luiza e Laerte finalmente marcam a data do casamento.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

A emissora não forneceu informações sobre este episódio.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Juliana aconselha Gina a aceitar o convite de Ferdinando apenas se for sua vontade. Catarina revela a Ferdinando que se apegou a Serelepe e que gostaria de adotá-lo. Zelão entrega sua arma para Ferdinando.

Malhação (Globo / 17h55)

Não haverá exibição.

Vitória (Record / 21h15)

Renata recusa o convite indecente feito por Jorge e é demitida. Laíza conta a Pedro Um e Pedro Dois que receberá a visita de Jorge. Priscila vai com os amigos até a pista de motocross em Petrópolis. Enzo, com ciúmes de Beatriz, pede a Paulão para provocar um acidente fatal com Mossoró.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Junior diz que está pensando num jeito para não precisar mandar nenhum funcionário embora. A megera afirma que Bia precisa anotar coisas importantes sobre Carol para poder receber presentes. Beto tem uma ideia de fazer um vídeo viral na internet para ajudar a trazer de volta os clientes do café Boutique.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.