Resumo das novelas desta quinta-feira, 17

Em Família (Globo / 21h10)

Neidinha conta para Alice detalhes da violência que sofreu no passado. Laerte pergunta se Luiza está fugindo dele. Nando discute com Jairo e Juliana defende o atual marido. Alice decide investigar o pai e começa a visitar vários presídios para descobrir onde ele está.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

Edu aceita ficar no lugar de Kleber, e LC o leva para a Comunidade. Lili reage quando LC e Tereza decidem aplicar a fórmula em William e colocá-lo na máquina, e tem uma idéia para ele fugir da Comunidade. Kleber fica frustrado com o desprezo de Keila. Celina estranha ao ver que Kleber também está indo para a capital. William pede para ter uma conversa definitiva com Marlon e Lili.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Epaminondas diz a Catarina que não quer mais Renato em sua casa. Catarina tenta convencer Epaminondas a adotar Serelepe, mas não consegue. Pedro comenta com todos que, se Renato assumir a construção do consultório, ele doará o terreno. Renato tranquiliza Catarina, dizendo que não tem interesse em Juliana. Mãe Benta aconselha Rosinha a esquecer Zelão.

Malhação (Globo / 17h55)

Sofia se vangloria de sua armação com Ben para Flaviana, afirma que conseguirá se mudar para os Estados Unidos, e ainda incentiva a amiga a acabar o namoro com Serguei. Palhares prepara Antônio para a execução de seu plano. Em troca de favores, Abelardo ajuda Caetano com um plano para se livrar de Zelândia. Virgílio descobre a confusão das cartas de Bárbara. Sofia revela para a família seu namoro com Ben, e aproveita para confessar que foi ela quem estragou o casamento da mãe com Ronaldo.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Patrícia mantém Carlão na mira do revólver e ordena que ele solte Picasso. Dorotéia ameaça Tufik e acaba conseguindo parte do morro do Pinguim em acordo. Catarina diz para Dorotéia que irá à justiça e impedirá que ela disponha de qualquer bem. Anjo se surpreende ao encontrar Jurandir dançando com Das Dores em discoteca. Picasso e Patrícia conversam descontraidamente e bebem juntos. Ela lamenta ter perdido o amor de Carlão e Picasso a beija. Dorotéia diz para Carlão que um dos meios de recuperar parte do morro é que os dois se casem. Ela ajoelha e lhe pede em casamento, deixando-o completamente surpreso.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Cris fica decepcionada com seu ídolo e diz para as demais chiquititas que ele esnobou a presidente do fã-clube. Carol diz para Beto que ainda não esqueceu Junior. Chico faz os últimos ajustes no grande bolo de casamento que fez para a festa de Maria Cecília e Junior. Regina diz para a filha que está preocupada, pois, primeiro, o noivo viu Maria Cecília com o vestido e depois o problema com as flores. Regina alerta Eduarda que esses não são bons sinais.