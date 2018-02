Resumo das novelas desta quinta-feira, 15

Em Família (Globo / 21h15)

Selma diz a Verônica que se decepcionou com ela por não ter tentado reconquistar Laerte. Vanessa fecha outro trabalho de fotógrafa para Flavinha, sem consultar Marina. Nando, Juliana e Jairo se encontram e ficam constrangidos. Luiza tenta convencer Alice a não servir de isca para que Malu prenda alguns bandidos.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Jonas ameaça a mãe para mantê-la afastada de sua família, e depois manda convidar Verônica para cobrir a festa de gala em sua homenagem. Alex procura Maria para descobrir o segredo de Brian. Jonas não consegue esconder sua fascinação por Verônica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Epaminondas paga a Zelão o salário atrasado e suas férias, avisa ao empregado que irá assinar sua carteira de trabalho e não irá mais expulsá-lo de casa. Epaminondas diz a Catarina e a Ferdinando que não pagará Zelão pelos anos anteriores de trabalho. Renato diz a Ferdinando que os alunos da escola exigirão seus direitos trabalhistas.

Malhação (Globo / 17h55)

Zelândia consegue dinheiro com Caetano. Luciana aceita ter um salário para ser a responsável por Flaviana, e Serguei e Sofia se preocupam. Raíssa, João Luiz e Guilherme recebem os novos integrantes da família. Sidney pede para voltar às aulas de Meg. Anita recebe mais um desenho misterioso.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Picasso não permite que Laura faça o velório de Bernardo na Fazendinha. Otávio revira uma das caixas escondidas por Dorotéia e acha brinquedos sem suspeitar dos baús com cocaína. Carlão discute com Valença e o acusa na frente da câmera de ser comparsa de Picasso. Carlão e Patrícia marcam encontro escondido na boate. Picasso vai atrás de Silvinha e tenta violentá-la de novo, mas é impedido por Starsky. Carlão fica contente ao descobrir que está em primeiro nas pesquisas das eleições para senador. Otávio anuncia que haverá uma reportagem especial sobre Carlão e todos param para assistir.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Carol e Fernando namoram. Tobias vai atrás de Maria Cecília no apartamento novo. No orfanato, Maria acorda e fica desesperada ao notar que a Boneca Laura não estava em sua cama. Na escola, Janu senta no lugar de Cris e gera uma nova discussão. Samuca realiza uma prova de conhecimentos gerais e a professora avisa que ele não pode mais ficar no sétimo.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.