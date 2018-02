Resumo das novelas desta quinta-feira, 1º

Em Família (Globo / 21h15)

Marina se preocupa com sua situação financeira. Luiza e Laerte trocam olhares no Galpão Cultural. Alice tenta convencer Neidinha a ir com ela a uma reunião da ONG de mulheres que sofreram estupro. Vanessa diz a Marina que ela está deixando o trabalho em segundo plano porque só pensa em Clara. Chica e Ricardo chegam de viagem.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

A emissora não forneceu informações sobre este episódio.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Ferdinando avisa a Pedro Falcão que não permitirá que Epaminondas expulse Mãe Benta e Zelão de casa. Rosinha comenta com Amância que Mãe Benta acha que Zelão está furioso com Rodapé. Mais tarde, Rodapé propõe à professora que ela confesse para Zelão que gosta dele.

Malhação (Globo / 17h55)

Ben e Sofia se despedem de todos, e ele sente falta de Anita. Flaviana e Serguei tentam disfarçar as saudades. Antônio e Palhares mantêm Anita refém durante o assalto ao banco. Martin exige que o Embaixada ofereça opções de comida judaica. Anita tenta atrapalhar o plano do assalto e desafia Antônio.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Ele acaba confessando que escondeu a fita e diz ter ficado com ciúmes. Escovinha diz para Otávio que foi contratado por Picasso para matar homem e colocar a culpa em Carlão. Starsky estranha o sumiço do inquérito. Picasso descobre que Patrícia dormiu com Carlão e fica indignado. Capanga diz que Escovinha fugiu e Otávio suspeita que Carlão esteja em risco. Dorotéia, Juliano, Otávio e Lívia recebem a notícia de que corpo de Carlão foi encontrado.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Ana e Tati encontram com JP na rua e conseguem lhe convidar para o piquenique. Chegam várias caixas de mudança no Orfanato Raio de Luz. Heitor entra com Samuel e avisa que todas aquelas caixas são coisas que eram do avô do menino. Carol dá as boas-vindas ao novo chiquitito. Os meninos apresentam o quarto e conversam com Samuca.

