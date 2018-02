Resumo das novelas desta quarta-feira, 7

Em Família (Globo / 21h15)

Felipe anuncia para a família que a cirurgia de Cadu foi um sucesso e todos comemoram. Silvia explica para Clara e Cadu quais serão as restrições pós-cirúrgicas. Helena fica exasperada com o mau humor de Selma. Verônica visita Cadu no hospital. Depois, ele tem alta e vai para casa.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Megan é levada para um hospital, e paparazzi fotografam o acidente. Jonas fica tenso ao saber que Alex está escrevendo um livro com os segredos de sua família. Arruda flagra Manuela mexendo em seu computador. Verônica consegue uma chance como jornalista de um site. Manuela visita o pai na cadeia. Gláucia liga para Jonas e garante a Sílvio que conseguirá o dinheiro.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Juliana confessa a Gina que ela e Ferdinando querem lhe comprar um vestido. Epaminondas é rude com Amância e a funcionária decide deixar a casa do coronel, que mais tarde resolve ir à missa para garantir que Pituca não fique perto de Serelepe.

Malhação (Globo / 17h55)

Hernandez afirma à polícia que Antônio não é perigoso. Serguei se desespera com a falta de notícias de Flaviana, e decide ir para Nova York. Ben e Sidney conversam e retomam a amizade. Micaela sai de casa e pede para morar com Martin.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Thiago diz que deveriam multiplicar dinheiro para poderem comprar o que quiserem. Junior tenta fugir com Neco, mas não consegue. Carol conta para Chico que demorou muito tempo para perceber que Fernando é um homem especial e que agora pode ser tarde. O casal que está com Gabriela encontra um cartaz de busca com a foto dela. Eles ligam para a mansão dos Almeida Campos e falam com Carmen.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Patrícia usa disfarce para entrar no hotel sem ser notada. Picasso pede para uma amiga ligar para Dorotéia e dizer que Carlão foi se encontrar com uma amante no hotel. Desconfiada, ela resolve ir até o hotel checar a informação. Patrícia convence Dorotéia que não estava com Carlão e as duas conversam sobre a gravidez. Otávio arma plano para desmoralizar a polícia. Mais tarde, ele conta para Carlão que o seu plano deu certo e pede desculpas para Dorotéia porque ele não foi honesto com ela. A bicheira pede para saber o motivo e ele diz que foi até o hotel para se encontrar com Patrícia.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.