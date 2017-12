Resumo das novelas desta quarta-feira, 30

Em Família (Globo / 21h15)

Clara dá total apoio a Cadu, preocupada com seu possível transplante de coração. Diogo diz a Marina que ficará hospedado em um hotel, mas promete encontrar a filha no dia seguinte. Helena se irrita ao pensar que Luiza está mesmo se envolvendo com Laerte. Branca volta a implicar com Murilo e diz a Gisele que ele não é o namorado certo para ela.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Pedro Falcão elogia o trabalho de Ferdinando feito nas suas terras para Giácomo. Zelão fica envergonhado ao saber de Juliana que as cartas escritas por Rodapé para ela em seu nome são só garranchos. Ferdinando procura por Epaminondas e avisa que Mãe Benta e Zelão não deixarão sua casa.

Malhação (Globo / 17h55)

Depois de dormir com Sidney, Sofia se vinga e avisa a ele que vai para os Estados Unidos com Ben. Caetano se interessa no relacionamento de Abelardo e Bernardete. Serguei tem uma ideia para aplacar a carência de Flaviana. Norma se apresenta a Raíssa como assistente social responsável por seu processo de adoção. Zelândia revela a Caetano que está grávida. Palhares e Antônio ameaçam Anita e decidem envolvê-la no assalto ao banco.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

População do morro faz motim e ameaça agredir Caravaggio e Monet. Otávio diz que Picasso está armando para prejudicar imagem dos Vêneto e para tomar o morro. Picasso propõe a Laerte que faça acordo com secretário de segurança em troca da sua liberdade. Carlão conta para Otávio que fez amor com Patrícia e não esconde a felicidade. Patrícia encontra fita em que estava gravação com recado de Carlão. Ela pergunta para Picasso se foi ele quem a escondeu, deixando-o aflito.

Chiquititas (SBT / 20h30)

No cativeiro, na mata, Junior conversa com um dos reféns e descobre que eles estão lá há anos. Heitor e JP vão ao orfanato, e Heitor diz que o menino é um gênio. José Ricardo sofre um infarto. Bia, Pata, Cris e Vivi dizem para Mili inventar um pretexto pra chamar JP para passar a tarde no orfanato.

