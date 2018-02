Resumo das novelas desta quarta-feira, 28

Em Família (Globo / 21h15)

André diz que torce para Bárbara ficar com Lucas, mas fica incomodado. Com a ajuda de Nando, Juliana consegue um acordo com Iolanda sobre as visitas a Bia. Selma furta um objeto da casa de Juliana. Laerte conta para Verônica que vai se casar com Luiza.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Will não deixa Megan se aproximar dos candidatos. Brian avisa a Jonas que ele precisa adiantar seus planos. Um drone aparece observando o empresário.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Ferdinando aceita ser candidato a prefeito de Antas. Pedro avisa a Dona Tê que Ferdinando terá que se casar com Gina. Zelão pede a Serelepe que o ensine a ler e escrever.

Malhação (Globo / 17h55)

Sidney diz a Hernandez que pedirá ajuda a seu pai para quitar a dívida de Maura. Sidney pede Sofia novamente em casamento. O casamento triplo é celebrado com muita alegria. Vinicius, primo de Martin, se interessa por Meg.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Caravaggio avisa Picasso que está havendo um tiroteio na favela e pede para que ele faça alguma coisa. Dorotéia discute com Danilo e resolve defender Carlão. Lívia e Juliano ajudam nos cuidados com os feridos. Anjo tem crise de abstinência e pede para Jurandir comprar cocaína para ele. Picasso faz Carlão refém e os dois discutem sobre as suas diferenças. Com ajuda de Dorotéia, os Vênetos vencem a invasão e a bicheira é aplaudida pela população. Carlão percebe uma ação sorrateira de um segurança, empurra Dorotéia e acaba levando um tiro no tórax.

Chiquititas (SBT / 20h30)

As chiquititas fazem um café da manhã especial para Carol. Mili está entre os finalistas do concurso de literatura. Tobias diz que levará adiante a carreira como ator. JP deixa um cartão para Mili entregar para Açucena, sem saber que são a mesma pessoa. Maria Cecília chega em sua casa com Tobias e avisa seus pais que os dois estão juntos.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.