Resumo das novelas desta quarta-feira, 23

Em Família (Globo / 21h10)

Verônica seduz Laerte. Virgílio e Luiza passeiam juntos e ela diz que resolveu viajar. André e Luiza discutem e ela termina o namoro com ele. Helena sugere a Luiza que as duas façam uma viagem juntas. Laerte vai ao apartamento novo de Luiza.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

Priscila e Marcelo ficam chocados ao verem o estado de Inês. William e André combinam com uma parte do grupo a estratégia de invasão à Comunidade. Paulinha descobre que Marlon pegou o dossiê e LC fica furioso. Jurandir encaminha o dossiê para a Polícia Federal. LC manda Edu expulsar todo o grupo de André de Tapiré. O superintendente amigo de André recebe o dossiê e avisa a LC.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Helena procura por Pituca. Rosinha conta para Epaminondas que sabe onde pode encontrar Serelepe. Milita avisa a Giácomo que viu Epaminondas no carro com Serelepe. Gina se oferece para acompanhar Ferdinando. Pituca se nega a falar com Epaminondas.

Malhação (Globo / 17h55)

Maura escuta uma conversa de Zelândia com seu advogado. Hernandez repreende Maura por falar mal de Cícera na frente de Tita. Por causa de Micaela, Martin se interessa pela religião judaica. Vera pede que Anita resolva de uma vez sua situação com Antônio. Cícera é surpreendida na rua por uma pessoa mascarada. Ben exige que Serguei lhe conte o que está acontecendo com Anita.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Helena se desespera ao ver Picasso desacordado e liga para emergência. Helena diz para Patrícia que Picasso tentou suicídio. Carlão descobre que Tufik saiu do país e decide ir atrás de Patrícia para fazer as pazes. Mais tarde, Picasso se declara para Patrícia e diz estar apaixonado. Carlão compra buquê, vai até apartamento de Patrícia, onde encontra Picasso.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Oscar instrui a filha, Maria Cecília a respeitar seus reais sentimentos e ficar com seu verdadeiro amor. Carmen vai ao orfanato, diz para Carol que sabe que ela sonha em ser diretora, mas que nunca permitirá isso. No orfanato, o bebê engatinha até a rua sem ninguém ver e quase é atropelado por uma moto.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.