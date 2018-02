Resumo das novelas desta quarta-feira, 21

Em Família (Globo / 21h15)

Virgílio pensa seriamente em se separar de Helena. Laerte insiste com Luiza que quer morar com ela. Théo chama Neidinha para sair de novo e ela promete pensar. Laerte diz a Luiza que quer se casar com ela no papel, com cerimônia e tudo.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Ernesto briga com Bóris na entrada da festa da Marra Brasil. Jonas impede Gláucia de dar uma entrevista para Verônica. Dorothy descobre o segredo de Maria e Brian. Jonas apresenta seu novo Marraphone, e mais tarde anuncia o Concurso Geração Brasil.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Pedro Falcão confessa a Dona Tê que apoiaria Ferdinando se ele se candidatasse. Serelepe fica feliz ao ver o livro, presente de Pituca. Catarina tenta convencer Ferdinando a aceitar a ideia de entrar para a política.

Malhação (Globo / 17h55)

João Luiz e Raíssa não conseguem ajuda para cuidar das crianças. Anita afirma a Sofia que ela e Ben pedirão a guarda da criança. O advogado conta a Caetano que ele precisará trabalhar para sair da prisão. Sidney questiona Sofia sobre a paternidade de seu filho.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Picasso fica chocado com a possibilidade de ser filho de Getúlio. Carlão se despede dos filhos antes de ser levado para a prisão. Monet e Caravaggio decidem tomar conta do Pinguim e exigem propina deixando os moradores revoltados. Lívia conta para Patrícia que a morte de Omar foi premeditada por Dorotéia. Xampu diz para Carlão que o quer participando da luta contra os presos de outra penitenciária. Otávio fica feliz em saber que é o pai do filho de Leila. Presos invadem cela de Carlão e Picasso e os arrastam até Xampú que os obrigam a lutar um contra o outro até que um caia morto. Dorotéia sequestra Patrícia.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Eduarda vai até a mansão dos Almeida Campos insistir que Junior reate o namoro com Maria Cecília. Renata faz questões de lançar indiretas para Mili. Junior volta ao Café Boutique e surta ao ver as modificações que Armando fez na loja. Um policial vai até a mansão e diz que aconteceu um acidente de helicóptero no mar, e os mortos eram a Gabriela e do Miguel. Junior fica chocado com a notícia da suposta morte.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.