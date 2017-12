Resumo das novelas desta quarta-feira, 18

Em Família (Globo / 21h15)

Juliana se desespera ao ver Bia indo embora com Jairo. André e Bárbara discutem por causa de Luiza. Alice flerta com Vitor durante as aulas. Silvia fica feliz porque Cadu a convida para assistir aos jogos do Brasil no Galpão Cultural.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

A emissora não forneceu informações sobre este episódio.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Lurdes dá à luz uma menina. Ferdinando pergunta para Pedro se Gina pode ir às Antas com ele novamente. Dona Tê avisa para Pedro que não deixará Gina viajar com Ferdinando. Pedro enfrenta sua esposa.

Malhação (Globo / 17h55)

Não haverá exibição.

Vitória (Record / 21h15)

Filho do Vento percebe o perigo do tiro deferido por Iago em direção à Vitória e intercede o ataque. O cavalo é atingido e cai derrubando Ricardinho. Rosa e Matilde saem no tapa com Kailane e Cida. Artur conversa ao telefone com Javier, que o alerta sobre a possibilidade de o ataque ter sido planejado pelo advogado Rafael. Rafael presenteia Diana com um colar e a convida para jantar.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Érica discute com Clarita no Café Boutique. Bia anota tudo que acha incorreto no orfanato. Bruno e Carol levam Dani para passear no parque. JP envia flores para Mili.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.