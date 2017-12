Resumo das novelas desta quarta-feira, 16

Em Família (Globo / 20h55)

Juliana seduz Jairo e o convence a voltar para casa. Alice sofre ao saber que é filha de um estupro, e diz a Luiza que gostaria de conhecer o homem que violentou sua mãe. Luiza pergunta a Clara se ela está mesmo dividida entre Cadu e Marina. Chica pede que Laerte tenha cuidado ao se aproximar de Luiza. Shirley doa vários instrumentos para o galpão. Alice procura Neidinha na casa de repouso.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

Kleber manda Edu levar a substância para seu galpão. Marcelo e Priscila discutem novamente. Edu contata LC e Tereza para negociar a carga roubada. Fernanda avisa a Inês que Jorge foi demitido, e ela fica arrasada ao saber o motivo da demissão. Nilson conta para Fátima que está apaixonado por Pâmela. LC encontra a caixa com a substância e pergunta se Edu quer assumir o lugar de Kleber.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Rodapé alerta Ferdinando para tomar cuidado com Gina. Rodapé deixa na mesa de Juliana a carta de amor que escreveu a pedido de Zelão. Epaminondas não gosta de saber que Renato resolveu construir seu consultório em Vila Santa Fé. Juliana se surpreende ao ver a carta.

Malhação (Globo / 17h55)

Ben cede aos encantos de Sofia. Abelardo desmascara Caetano, que finge ser um primo distante do empresário. Giovana exige que Clara converse com Guilherme e Vitor para resolver a situação. Martin e Micaela decidem manter o namoro. Giovana conta para Raíssa o motivo da tristeza de Guilherme. Bárbara troca cartas com Paulino acreditando se tratar de Virgílio. Sofia afirma que revelará à família que ama Ben.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Junior indica Carol para ser diretora do orfanato, mas José Ricardo diz que não acha uma boa ideia. Oscar alerta a filha, Maria Cecília, de que ela sofre de TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) e que ela deveria procurar ajuda. Maria Cecília engorda e o vestido fica apertado na véspera do casamento. Tomás Ferraz faz um pequeno show de amostra da nova turnê no pátio do orfanato.

Pecado Mortal (Record / 21h)

Picasso e Patrícia são perseguidos durante a fuga e se escondem em casa de show. Os dois são surpreendidos por outro atirador, que os mantém na mira do revólver. Patrícia ouve tiro e se surpreende ao ver que Vegetal foi responsável por matar atirador. Lívia se passa por contadora da banca de bicho e diz para Tufik que Danilo desvia dinheiro das apostas. Carlão diz para Picasso que não acredita que ele tenha mudado e quer que ele se afaste de Patrícia.