Resumo das novelas desta quarta-feira, 14

Em Família (Globo / 21h15)

Helena e Luiza falam coisas duras uma para a outra. Laerte e Shirley se beijam. André manda uma mensagem para o celular de Bárbara, mas ela resolve não responder logo. Chica faz Felipe prometer que vai se tratar do alcoolismo. Ricardo esclarece a confusão com Claudia e recebe de volta seu brevê. Luiza diz que quer viajar com Laerte.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Matias e Davi são expulsos da faculdade. Bóris não aceita que Ernesto coloque Elias como administrador do Ouriço. Rita pede que o reitor da faculdade readmita Davi e Matias. Os acionistas decidem divulgar o documentário de Brian. Jonas apaga as luzes da Barra com um toque no celular.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Ferdinando comenta com Giácomo que sente por não poder ir mais à casa de Pedro Falcão. Pedro Falcão chama a atenção de Marimbondo por ele ter ido à escola embriagado. Epaminondas pede para conversar com Zelão.

Malhação (Globo / 17h55)

Pedro, Anita e Júlia chegam à conclusão de que não é Bruna a autora dos desenhos. A banda de Giovana vence o festival. Giovana, Guilherme, Zureta e Junior faxinam o colégio como castigo por terem se apresentado no festival. Um rapaz fotografa Anita e Ben sem ser percebido.

Pecado Mortal (Record / 21h15)

Carlão e Patrícia se beijam e vão juntos para o apartamento dela. Dorotéia não suporta a ideia do aborto e desiste. Otávio simula assalto e rouba carro de Jurandir. Laura e moradores do morro invadem Fazendinha e dizem para Picasso que farão velório de Bernardo na casa. Carlão diz para Patrícia que gravidez de Dorotéia corre risco e que não poderá se separar dela.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Mosca, Rafa e Thiago são enfrentados por Janjão, Tatu e André. Mais tarde, no orfanato, a boneca Laura fica com ciúme da escola e dos estudos de Maria. As crianças decidem jogar uns contra os outros o jogo taco. As chiquititas ganham a brincadeira e ficam o direito de usar a rua para brincarem só entre eles.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.