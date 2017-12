Resumo das novelas desta quarta-feira, 11

Em Família (Globo / 21h15)

Luiza fica surpresa ao ganhar de Helena o vestido de noiva usado por ela na juventude, no casamento não realizado com Laerte. Shirley cerca Laerte no Galpão Cultural para provocá-lo. Clara e Chica conversam sobre Marina.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Verônica vê Jonas disfarçado entrar em uma van. Verônica encontra Jonas em um sítio, participando de um ritual espiritual. Pamela sente falta do marido. Um novo desafio é lançado no aplicativo da final do concurso Geração Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Gina detalha para Juliana todos os acontecimentos ocorridos durante sua visita à Cidade das Antas com Ferdinando. Giácomo sugere a Pedro que Juliana pode estar tendo um caso com Zelão.

Malhação (Globo / 17h55)

Último capítulo!

Vitória (Record / 21h15)

Analice acha melhor não dizer para Diana que Artur procurou por ela. Diana liga para o celular de Artur, mas é Javier que atende e diz que ele não está em casa. Mossoró e Diana tem um encontro emocionado. Nervoso com o acidente de Diana, Artur liga preocupado e se declara para ela.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Mili sai escondida do orfanato vestida como Açucena para jantar com JP. Matilde vai até a igreja e através do confessionário conversa com Miguel. Mosca descobre que Mili está se vestindo como Açucena. Mosca sugere se fantasiar de outro menino para se passar pelo namorado de Açucena e assim ajudar JP a perder o interesse nela.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.