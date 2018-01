Reprises que valem a pena Friends é aquele tipo de série que dá para dar risada mesmo após assistir ao mesmo capítulo inúmeras vezes. Na semana passada, a Warner reprisou os primeiros episódios da 5ª temporada, seqüência do casamento de Ross e início do namoro de Monica e Chandler. Passei mal de rir! Já havia me divertido com os últimos capítulos do 4º ano e com o maior fora de Ross - quando ele confunde o nome de Emily com o de Rachel na hora do "sim". Memorável! E claro com Hugh Laurie no avião com Rachel, mas não vou falar de House... No 2º episódio da 5º temporada, Chandler protagoniza um momento hilário - ele e Phoebe são o máximo -, quando tenta esconder dos amigos o seu romance com Monica. Ao ser flagrado duas vezes beijando Monica, Chandler decide beijar Rachel e Phoebe na boca e inventa que é um cumprimento europeu. Só americano para cair nessa... Mas enfim, as cenas são divertidíssimas e valem a reprise! Outra série que não me canso de ver é Seinfeld, na Sony. Um vício! É impossível não rir de Jerry, Elaine, George e Kramer. Até porque rir deles é rir de situações que já foram vividas por nós, pobres telespectadores... Estou me entregando, mas tudo bem! E Sex and the City? Em episódio recente, no Multishow, Charlotte beijou um vizinho só para ele não mudar de cidade. Explico: o moço era útil. Sabia consertar tudo em uma casa. Um sonho de homem! Enfim, para minha vida ficar mais feliz, só falta alguém reprisar Flying Circus, do Monty Python - a melhor comédia de todos os tempos -, ou a Sony lançar logo esse box de DVDs! Sairá no mês que vem? Quero rever o esquete Dead Parrot, por favor!