Repórter do ‘Jornal Hoje’ é empurrada ao vivo

A repórter Monalisa Perrone parou bem rápido nos Trending Topics do Twitter na tarde desta segunda-feira, 31. Quando a apresentadora Sandra Annenberg do Jornal Hoje a chamou ao vivo para dar notícias sobre o primeiro dia de tratamento do presidente Lula contra um câncer na laringe, na porta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Monalisa começou a falar e imediatamente foi interrompida.

Dois homens invadiram a transmissão, empurrando a repórter e gritando palavras quase inaudíveis. O link foi cortado e, na redação do jornal, Sandra Annenberg e Evaristo Costa, mostraram-se inconformados com o ato. “Foi interrompida, por quem a gente não sabe”, diz Evaristo, ao que Sandra complementa, “que deselegante”.

Pouco depois, os apresentadores chamam novamente a entrada ao vivo da repórter perguntando se ela está bem. Monalisa conta que, em 20 anos de profissão, isso nunca aconteceu antes com ela. “É um desrespeito enorme, mas enfim, televisão ao vivo é isso.” Visivelmente abalada, a repórter passa o comando das informações sobre o tratamento de Lula para o colega de emissora, o jornalista José Roberto Burnier.