Repórter do CQC relata agressão por torcedores do Inter

O repórter Felipe Andreoli, do CQC, relatou nesta quinta, em seu blog, que apanhou de torcedores do Internacional de Porto Alegre na porta do beira-rio na quarta, pouco antes da partida entre Corinthians e Inter.

De acordo com ele, Andreoli, um produtor e um cinegrafista se aproximaram da porta do estádio para gravar e já foram abordados por um grupo de torcedores. "Não havíamos feito nada, nenhuma pergunta ou "piada", estávamos apenas chegando, caminhando até a área de imprensa. (...) Começaram a xingar de todos os palavrões, e outros como "corintiano"e pior, paulista", relatou em seu site.

Andreoli conta que ele e a equipe só não se machucaram seriamente porque alguns seguranças viram a confusão e intervieram. "E então começamos a ser agarrados, chutados, socos (...) eu tomei uma gravata e tive que me livrar. Se não fosse um santo segurança do estádio a gente ia apanhar feio. (...) Um ou outro torcedor ainda tentou nos proteger ajudar, vale ressaltar".

Ainda nesta semana, na quarta-feira, outro repórter do CQC, Danilo Gentili, foi agredido por seguranças do senador José Sarney ao tentar entrevistá-lo, na portaria principal do Congresso.