Repetição disfarçada O horror do assinante ganhou um novo nome: em vez de repetição, coisa que envergonha e parece estelionato, o esquema passa a ser tratado de maratona. E tome seriado em reprise, às vezes sem informação prévia. Sábado passado, por exemplo, o AXN exibiu intermináveis cinco horas seguidas de Lost. Se alguém ainda tinha dúvidas quanto à chatice da trama - que começou bem e vai terminar mal, despencando na pesquisa de audiência - o porre de 300 minutos, bem, foi definitivo: aos perdidos, a guilhotina. Na planilha dos filmes de longa-metragem a situação não é melhor. O arqueólogo que cuida da programação nos Telecines escalou para hoje, no horário nobre das 22h, algumas das mais reapresentadas produções do video estoque dos canais muito bem pagos: Sorte no Amor (Premium), A intérprete (Action), Casamento Grego (Light) e X-Men - O Confronto Final (Pipoca). Casamento... está próximo das bodas de prata e Nicole Kidman, a protagonista da Intérprete, entrou no programa de demissão voluntária (PDV) da ONU. Os seriados dublados da Fox não são apenas um atentado contra a obra cinematográfica eventualmente contida no filmete. Trata-se de incompetência. O bacana Dexter, um serial killer do bem, não merece a voz delicada que ganhou.