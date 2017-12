Renato Aragão está internado em hospital no Rio

O humorista Renato Aragão está internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, para realizar exames de rotina e passa bem, de acordo com informações divulgadas pelo hospital.

Entre março e abril, Aragão também passou pelo hospital para se recuperar de um infarto e de uma infecção urinária. Na ocasião, ele foi submetido a uma cirurgia de desobstrução de uma artéria e colocação de um stent. O humorista tem 78 anos e já tinha duas lesões no coração, conforme constatado pela equipe médica do hospital.

Confira a íntegra do comunicado emitido nesta quinta-feira:

Boletim Médico

O Hospital Samaritano (Rio de Janeiro) informa que o Sr. Renato Aragão está internado na instituição para realizar exames de rotina e que o humorista passa bem.

Hospital Samaritano