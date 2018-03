Renascer pode ganhar remake às 18h na Globo

Refeitas para a faixa das 6 na Globo, Cabocla e Sinhá Moça podem ser sucedidas por Renascer na fila de remakes baseados em originais de Benedito Ruy Barbosa. A ideia começou a ganhar corpo na emissora há poucos dias, até em função da reprise de O Rei do Gado, do mesmo autor e diretor (Luiz Fernando Carvalho) no Canal Viva. Se vingar, a história do homem que enterra um facão ao pé de um Jequitibá será reescrita por Edilene e Edmara Barbosa, filhas do autor, como foi com Sinhá e Cabocla. Esta semana, pai e filhas devem assinar a renovação de seus contratos com a Globo. "Estamos de acordo em tudo, os documentos estão prontos e só falta assinar", disse Ruy ao Estado.

Guerra dos Sexos

É inevitável não lembrar do clássico pastelão entre Fernanda Montenegro e Paulo Autran em Guerra dos Sexos, mas, aqui, Juliana Alves e Alexandre Borges encenam falsa briga com torta na cara em público e diante dos flashes de Ti-Ti-Ti. No ar: quinta-feira.

12

anunciantes, entre cota master, patrocínios, Top 5 e cotas de participação é o que soma o CQC para a temporada da vez na Band. Estreia em 14 de março

'Agenda do celular serve mais para anotar os números das pessoas que você NÃO QUER atender.'Do Mico Leão Dourado, personagem de Marcelo Médici, no Twitter

Em tempo: longe do trabalho há quatro anos por causa de um AVC, Benedito Ruy Barbosa diz estar tão animado com a reprise de O Rei do Gado no canal Viva, que já pensa numa nova novela para a Globo. E quer Luiz Fernando Carvalho na direção.

De sua parte, Luiz Fernando está afastado das novelas desde o trauma de Esperança, novela que sofreu intervenção da direção da Globo em razão do estado de saúde de Benedito, substituído às pressas, e à revelia do autor, por Walcyr Carrasco.

Vetada pelo SBT há cerca de um ano, a presença de Roberto Justus em programa da RedeTV! finalmente vai se realizar. O publicitário dará o ar da graça na tela da RedeTV! na edição de estreia de Hebe, em 15 de março.

O primeiro programa de Hebe na RedeTV! terá palco cercado por um (assim nomeado) jantar de gala - algo como o Almoço com as Estrelas, título que sua amiga Lolita Rodrigues pilotava nos idos da Tupi.

A Eye Works/Cuatro Cabezas não dá por encerrada a carreira de O Formigueiro, programa de Marco Luque na Band. Diretor da produtora no Brasil, Diego Barredo ainda reivindica vaga na grade de 2011.

E o campeão de Vale-Tudo Minotauro participou, na semana passada, do programa piloto que outro CQC, Danilo Gentili, gravou para a Band. Tem formato de late show e estreia prevista para maio.

O Profissão Repórter de Caco Barcellos será mantido nas noites de terça da Globo.

Rubens Ewald Filho desembarca esta semana nos Estados Unidos, onde comanda a transmissão de mais uma cerimônia do Oscar para o canal TNT, no dia 27.

É aguardada para abril a estreia da nova programação da TV Cultura, em versão enxuta.